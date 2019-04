Il parco in via XXV Aprile ad Osnago è il teatro di episodi di incuria da parte dei ragazzini che lo frequentano nelle ore notturne, residenti e cittadini tramite i social esprimono tutto il dissenso per la situazione.

Parco di via XXV Aprile, regna l’inciviltà

I cittadini che risiedono nei pressi del parco in via XXV aprile ad Osnago hanno scritto sui social il loro malcontento per una situazione che ormai dura da anni e riguarda proprio il parco, teatro di episodi di inciviltà ad opera dei ragazzini, spesso adolescenti, che lo popolano nelle ore notturne. Nel weekend è stato deturpato con bottiglie di birra ed alcolici che dopo essere stati consumati sono stati lasciati sulle panchine o nei pressi di esse, con il rischio che potessero costituire un pericolo per i bambini che lo frequentano nelle ore diurne. Oltre alla costante sporcizia, sono frequenti episodi di urla e schiamazzi che disturbano costantemente il sonno dei residenti.

Lamentele anche al parcheggio del Penny

Anche il parcheggio del Penny Market è al centro delle stesse lamentele, dato che i residenti hanno trovato all’interno dei loro giardini bottiglie di vetro e bicchieri derivanti dalle serate di festa dei giovani. Chiedono a gran voce l’intervento di sindaco e autorità competenti per poter porre fine a questa spiacevole circostanza che caratterizza la zona da un po’ di tempo. Altrimenti si sentiranno in dovere di denunciare i trasgressori dato che la condizione sembra essere giunta al livello limite di sopportazione.