Il programma “Adotta una famiglia”, sostenuto dal comune e dalla parrocchia di Osnago, anche nel 2019 ha ottenuto importanti risultati sul fronte della lotta alla povertà.

Adotta una famiglia

Il programma ha erogato aiuti economici a 67 e alimentari a 102 individui. Ha inoltre dato supporto nello studio e nello sport a diversi ragazzi. Nel triennio, sono state 153 le persone che il programma ha accompagnato nella ricerca di un posto di lavoro.

Lotta alla povertà

Il programma “Adotta una famiglia” non cessa di manifestare la sua vitalità e rilevanza, sul fronte della risposta ai bisogni sociali più acuti che emergono nella comunità. Anche nel 2019 ha dispiegato una pluralità di azioni in contrasto alla povertà, di carattere monetario e non monetario.

Giovedì 6 febbraio “Osnago che si aiuta”

Il programma è considerato una forma spontanea, ma ormai strutturata di “welfare di comunità”, tema che sarà al centro di un’importante momento di riflessione a Ornago, su iniziativa del comune, nella serata di giovedì 6 febbraio. L’appuntamento è alle 20.45 nella sala civica “Pertini”. I relatori dell’incontro saranno Marco Brunod, sociologo, e Paolo Dell’Oro, segretario generale della Fondazione comunitaria del lecchese.

La serata è aperta a tutti i cittadini e ai rappresentanti e volontari di associazioni e soggetti del terzo settore, anche oltre i confini di Osnago.