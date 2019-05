L’operazione anti prostituzione coordinata a gennaio dalla Digos e dalla Polizia Locale di Calco è valsa al comandante Antonio Garau e all’agente Milena Pizzagalli l’encomio solenne. Questo è quanto ha deliberato la Giunta guidata da Stefano Motta nei giorni scorsi

Encomio solenne per il comandante della Polizia Locale Antonio Garau e per l’agente Milena Pizzagalli, che, con la Digos di Lecco, nel gennaio di quest’anno hanno portato a termine un’importante operazione anti prostituzione in una palazzina vicino alla chiesa di Calco, in via san Vigilio . Fondamentale, nelle indagini, il lavoro della Polizia Locale di Calco che aveva segnalato un via vai sospetto di persone nell’edificio. Nel momento del blitz nella palazzina, avvenuto dopo che erano stati raccolti abbastanza elementi per intervenire, la Digos aveva trovato due ragazze, una della Costa Rica e l’altra della Repubblica Domenicana, che avevano appena concluso una prestazione sessuale a pagamento con un cliente.