L’Assessorato alla Cultura propone “Omaggio alle Donne”, un pomeriggio dedicato alle protagoniste fuori e dentro casa.

Omaggio alle donne, l’evento del 10 marzo

Il 10 marzo alle ore 16 nella sede dell’associazione Geb, in via Manzoni, è stato organizzato un piacevole pomeriggio dedicato alle donne. Un momento con le donne per parlare delle donne. Tra i temi messi in rilievo vi sono la data simbolo dell’8 marzo e la scelta del fiore giallo, senza dimenticare l’importanza, negli ultimi decenni, del ruolo delle donne nella società. Nel pomeriggio è stato organizzato un momento di merenda e ristoro. L’evento è stato promosso dall’Assessorato alla Cultura e l’ingresso all’evento è libero.