(PER LA SERIE LO SAPEVATE CHE, NEL VIDEO DI SKY UNA SERIE DI CURIOSITA’ INTERESSANTI)

Oggi, 8 agosto 2019, è la Giornata mondiale del gatto. Forse. Con tutte queste giornate mondiali in effetti non si sa più come orientarsi… tempo fa ne avevamo fatto un elenco (LEGGI QUI), dal quale si evince tranquillamente che ci sono molti doppioni e che spesso c’è chi sostiene che quella ufficiale cada in una tal data, mentre altri sono di un partito diverso.

Giornata mondiale del gatto

In effetti c’è anche la Giornata internazionale del gatto che cade il 17 febbraio (per una curiosa ragione storica, LEGGI QUI), ma la sostanza cambia poco: se siete amanti dei felini, è il giorno giusto per raddoppiare la dose di apprezzatissime (da loro) coccole.

Che gatto sei? Un test divertente

Ma voi che tipo di gatto siete? Siamese, soriano, certosino o persiano? Sfruculiando per la rete, abbiamo incrociato questo divertente test da provare: che dire, cimentatevi! (anche se la domanda su in che direzione inclini la testa quando devi baciare sulla guancia non s’è mica tanto capita…)