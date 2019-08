La Giornata internazionale dei mancini (in inglese International Lefthanders Day) è un evento internazionale che cade annualmente il 13 agosto. È stato istituito ufficialmente dal club Lefthanders International nel 1992 per diffondere la conoscenza della diffusa tendenza fra inconvenienti e virtuosità legate alla vita quotidiana.

Giornata internazionale dei mancini

Alcuni fra i personaggi più celebri al mondo e nella storia sono mancini… e probabilmente non lo sapevate:

Tra i contemporanei spiccano tre geni del computer come Bill Gates, Steve Jobs e Mark Zuckerberg, o della politica come Barack Obama e Bill Clinton, ma non mancano le star di Hollywood come, Sylvester Stallone, Tom Cruise, Robert De Niro e Robert Redford, ma anche Julia Roberts, Angelina Jolie e Nicole Kidman (del passato Marylin Monroe e Charlie Chaplin) o della musica come Bob Dylan, Paul McCartney, Lady Gaga ed Eminem, o i compianti Jimi Hendrix e Kurt Cobain. Anche il principe di Galles William di Windsor è mancino.

I più famosi nella storia

Nella storia il più famoso è sicuramente Leonardo Da Vinci, ma non dimentichiamo neppure Alessandro Magno, Aristotele, Giulio Ceasare, Carlo Magno, Einstein, Gandhi, Beethoven, Winston Churchill e Sigmund Freud.

Fra gli italiani, citiamo infine il mitico Valentino Rossi e anche calciatori nostrani d’adozione come Diego Armando Maradona, Platini e Gullit.