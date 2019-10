Oche molto educate quelle che “abitano” al lago del Segrino, a Erba. Come racconta il nostro quotidiano online GiornalediComo.it, proprio questa mattina, come spesso accade sulle sponde della pista ciclopedonale del Lario, le oche hanno attraversato la strada provinciale sulle strisce pedonali.

Oche educate al lago del Segrino

E’ proprio il caso di dirlo: a volte gli animali dimostrano più senso civico delle persone. Le oche del Lago del Segrino, infatti, da anni si servono dell’attraversamento pedonale per attraversare la strada che collega lo specchio d’acqua all’altro lato della strada.

Un comportamento davvero da applausi per gli animali che, ordinatamente e in fila una dietro l’altra, attraversano davanti agli occhi stupiti degli automobilisti. Impossibile non fermarsi per far passare gli insoliti pedoni che riescono a strappare un sorriso anche ai conducenti più “impazienti”.

E’ già successo molte volte. La foto è di questa mattina, mentre il video che vi proponiamo è del luglio dello scorso anno: NE AVEVAMO SCRITTO QUI!