Nuovo primario neurologia al Mandic: è il dottor Lorenzo Lorusso. Nominato entro fine marzo, ma ha preso servizio dal 1° luglio come primario della struttura complessa di neurologia del presidio San Leopoldo Mandic di Merate.

Nuovo primario neurologia: presentazione ufficiale

Il curriculum del dottor Lorenzo Lorusso, 59 anni, è di tutto rispetto. Laureato all’Università di Bari, specializzato a Pavia e dal 1997 dirigente medico in neurologia Asst Franciacorta di Chiari. Ma non solo. Ha infatti alle spalle centinaia di pubblicazioni, oltre a numerose collaborazioni e importanti esperienze in team internazionali. Il dottor Lorusso può garantire inoltre grandi competenze sulla cronicità e su patologie quali la Sclerosi Multipla e la SLA. Il nuovo primario è stato ufficialmente presentato nella mattinata di martedì 24 luglio presso la sala conferenze della palazzina amministrativa dell’ospedale. Dove, in presenza di alcuni primari del presidio meratese e dei vertici dell’A.S.S.T., è stata inoltre colta l’occasione per presentare anche la nuova coordinatrice del reparto di neurologia Silvana Bonfanti.

Dottor Lorusso: “ottimo acquisto” per il Mandic

«Questa è una giornata importante per l’ospedale di Merate – ha esordito il direttore generale Paolo Favini – perché presentiamo un nuovo acquisto, il nuovo primario della neurologia, che siamo convinti sia un ottimo acquisto. Il dottor Lorusso viene infatti da una lunga esperienza ventennale all’ospedale di Chiari, dove ha perfezionato le sue conoscenze occupandosi soprattutto di alcune realtà collegate alla cronicità, ossia una delle tematiche principali per tutte le aziende della Lombardia e non solo, perché sulla cronicità si sta giocando la sostenibilità di tutto il sistema sanitario nazionale. Il dottor Lorusso rappresenterà quindi una grande risorsa per il nostro presidio ospedaliero e sarà inoltre un valore aggiunto per quanto riguarda l’attenzione alla cronicità e al territorio».

Le parole del nuovo primario

Il dottor Lorenzo Lorusso si è dichiarato contento e orgoglioso per l’inizio di questa nuova “avventura” alla guida del reparto di neurologia dell’ospedale di Merate. «Arrivo in una realtà che ha un prestigioso background storico, professionale e umano. Qui possiamo contare su un’équipe medico-infermieristica molto preparata che, insieme a me, lavorerà sicuramente in sinergia soprattutto con gli altri reparti e con il territorio».