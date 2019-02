Le migliori fotografie dell’anno 2018: “Dalla natura all’uomo” una mostra fotografica presso il terminal 1 dell’aeroporto di Malpensa. L’inaugurazione è stata giovedì 14 febbraio, l’esposizione sarà visitabile fino al prossimo 10 maggio 2019.

“Dalla natura all’uomo”: le migliori fotografie dell’anno 2018

Un anno di sfide, un meraviglioso caleidoscopio di colori, luci e intimi ritratti. È un’iniziativa curata da IL FOTOGRAFO, che punta ad aumentare la fruizione dell’immagine facendo vivere, anche in aeroporto, la fotografia come un’avventura culturale.

La mostra “Dalla natura all’uomo” sarà visitabile fino al prossimo 10 maggio presso il Terminal 1 dell’aeroporto di Milano Malpensa, piano -1 – Parking P3, nello spazio di Photo Square.

Anche un po’ di Netweek in mostra

Fra gli scatti in mostra, anche una spettacolare inquadratura a firma di Giancarlo Favaro, da anni nello staff del nostro gruppo editoriale Netweeke appassionato in particolare di fotografia sportiva, che in questo caso ha letteralmente “congelato” un’azione di rugby con tanto di goccioline di pioggia in sospensione.