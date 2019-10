Le navette circolari sono state confermate fino al 15 dicembre, poi verranno soppresse. Dall’8 novembre partirà inoltre un servizio sperimentale di collegamento diretto tra le stazioni di Calusco e Paderno che diventerà l’unico effettivo dal 16 dicembre.

Navette, le novità di questa mattina in Regione

Alla riunione di questa mattina, 23 ottobre, in Regione Lombardia hanno partecipato l’Assessorato regionale alle Infrastrutture e ai Trasporti, il sindaco di Calusco Michele Pellegrini e quello di Paderno Gianpaolo Torchio, i rappresentanti di Trenord e di Atl di Bergamo e di Lecco. Al tavolo è stato confermato il servizio attuale di navette circolari fino al 15 dicembre, cioè fino a quando sarà implementato il cambio orario invernale dei treni. In aggiunta, l’8 novembre partirà un servizio sperimentale aggiuntivo di Trenord che collegherà direttamente le stazioni dei due paesi passando per il ponte San Michele. Questo diventerà effettivo il 16 dicembre quando il servizio circolare e i bus di Trenord che passano per Brivio saranno soppressi. I collegamenti da Paderno a Ponte san Pietro/Bergamo per gli studenti verranno inoltre mantenuti fino al ripristino del traffico ferroviario.