Un regalo di Natale che può fare concretamente la differenza: grazie alle cartoline realizzate dalla Monsereno No Limits Onlus è possibile infatti festeggiare all’insegna della solidarietà.

Monsereno No Limits, un Natale di solidarietà

Le cartoline, che possono essere acquistate in varie quantità (a partire da 20 euro) sul sito www.monserenonolimitsonlus.it, hanno lo scopo di finanziare una serie di attività dedicate ai ragazzi con disabilità che frequentano il maneggio Monsereno Horses. Realtà che sostiene ogni giorno progetti di reinserimento sociale per persone con disabilità. Tra i progetti da sostenere troviamo l’ippoterapia: con lo scopo di proporre un intervento motorio, affettivo e psichico nei confronti di persone con disabilità di varia natura, l’ippoterapia ha il fine di favorire lo sviluppo dell’autonomia, il senso di autoefficacia, la capacità di interagire promuovendo l’integrazione sociale.

Donazione ai soggiorni di sollievo

E’ possibile fare una donazione anche per i soggiorni di sollievo per persone diversamente abili presso la Casa Vacanza S. Maria di Bobbio (PC). Durante la giornata gli operatori organizzano attività ludiche e sportive, laboratori di espressione e di manualità, gite ed escursioni a contatto con la natura. La donazione può anche riguardare gli inserimenti lavorativi: l’associazione infatti intende attivare progetti di terapia occupazionale in scuderia per soci diversamente abili e per giovani in condizione di disagio familiare o sociale.

E’ possibile diventare volontari

Tutto questo è possibile anche grazie ai numerosi volontari che ogni giorno decidono di dedicarsi con passione e dedizione a questo progetto. E’ possibile diventare volontari in ogni momento, con una mansione adatta alle proprie capacità ed interessi. “Ho conosciuto l’Associazione Monsereno No Limits Onlus e ho incontrato un mondo di persone che insieme promuovono, sostengono e realizzano progetti che, attraverso lo sport equestre, si rivolgono a bambini, ragazzi e adulti con disabilità per favorire benessere crescita e inclusione sociale” testimonia un frequentatore abituale del Maneggio. “Ecco perché, invece di regalarti un oggetto, ho scelto di fare una donazione alla Onlus Monsereno No Limits certo che anche tu voglia condividere con me il desiderio di realizzare questi piccoli grandi sogni”.