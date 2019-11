La notizia della morte del 26enne Jetmir Isufi, avvenuta nel tragico incidente di ieri sera a Usmate Velate, ha sconvolto gli amici del giovane che abitava a Merate da una quindicina d’anni con la famiglia. Sul corpo è stato disposto l’esame autoptico, non si sa nulla quindi sull’eventuale data del funerale.

Schianto mortale, il dolore degli amici

Jetmir Isufi per gli amici era semplicemente Jet. Sin da giovanissimo si era avvicinato all’ambiente dell’hip hop e della breakdance e le sue frequentazioni più assidue erano appunti ragazzi che condividevano con lui la stessa passione per la musica. Da qualche tempo aveva trovato lavoro ad Arcore e ieri sera, al momento del tremendo schianto frontale, stava proprio rientrando a casa alla guida della sua Lancia Ypsilon.

Lo schianto, violentissimo, non gli ha lasciato scampo: è invece fuori pericolo il ragazzo che proveniva in direzione opposta alla guida di una Volkswagen Up. “Guardami da lassù fratello mio, danza tra le nuvole, guarderò il cielo è penserò a te ,proteggimi come hai sempre fatto quando eravamo dei ragazzini, un pezzo di cuore è andato via per sempre con te ma sarà per sempre al sicuro con te tra le tue braccia fratello. Riposa in pace jet ti voglio bene” ha scritto uno degli amici più stretti sui suoi canali social.