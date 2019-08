Si è svolta la ieri sera la finalissima regionale del Concorso Nazionale Miss Italia 2019, terminata con l’elezione di Miss Lombardia 2019: a trionfare fra tutte le miss è stata la pavese Carolina Stramare.

Vittoria per la pavese Carolina Stramare

La finale di Miss Lombardia 2019 è andata in scena nella splendida location del Golf Club Franciacorta. Una due giorni che ha avuto come protagoniste della prima serata oltre 30 bellissime concorrenti provenienti da tutta la Lombardia, ognuna di loro vincitrice ai primi posti nelle 14 selezioni regionali organizzate quest’anno. Carolina Stramare, classe 1999 di Vigevano (PV), si è aggiudicata il titolo di Miss Lombardia 2019 e il passaggio diretto alla finale televisiva del 6 settembre: diplomata in lingue straniere e di professione modella, la ventenne nel tempo libero pratica equitazione e ha una grande passione di design d’interni.

Sul podio di Miss Lombardia 2019 anche una bresciana

Sul podio, al terzo posto, la bergamasca Mariagrazia Donadoni incoronata Miss Rocchetta Bellezza Lombardia: al secondo posto invece Carola Raimondi, di Toscolano Maderno, che ha ereditato dalla Stramare la fascia di Miss Eleganza Lombardia: prima delle non titolate della serata. la bresciana ha vinto così l’ultimo passaporto disponibile per le prefinali nazionali di Mestre. L’incoronazione della vincitrice è stata fatta da Mattia Narducci.