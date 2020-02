Cosa fare prima dell’arrivo di un gattino in casa? Cosa dobbiamo sapere per prenderci cura di lui? Come capire cosa ci vuole comunicare? In occasione della Giornata Nazionale del Gatto il 17 febbraio, l’Ente Nazionale Protezione Animali pubblica una piccola guida pratica per imparare a prendersi cura dei nostri amici gatti a 360°: preparazione della casa, sterilizzazioni, vaccini, igiene, comunicazione, viaggi, socializzazione e tanto altro.

Libretto HO ADOTTATO UN GATTO

Miao, oggi è la Giornata Nazionale del Gatto

Scegliere di adottare un animale domestico significa infatti prendersi cura di lui per tutto il resto della sua vita, oltre ad essere un grande gesto d’amore perché, per quanto i rifugi possano essere accoglienti, la vita in famiglia è certamente più amorevole e avvolgente. E’ quindi importante farsi trovare preparati. Come comportarsi ad esempio se si ha già un altro gatto o cane in casa? Come contribuire alla corretta igiene del gatto? Cosa significa se il gatto ha le orecchie abbassate e le pupille tonde e dilatate? “Adotta un gatto” vuole essere uno strumento gratuito per tutti per rispondere a queste e a tante altre domande che insorgono quando una famiglia decide di accogliere un gatto. In questa piccola guida gratuita troverete tutto sulle modalità e i tempi di sterilizzazione, vaccini, sverminazione, viaggi, ma anche qualche informazione per imparare a comunicare con i nostri amici a quattro zampe.

Quasi un italiano su tre ha un gatto

“Come ci ha ricordato l’Eurispes con il Rapporto Italia 2020 – afferma Marco Bravi, Presidente Consiglio Nazionale ENPA e responsabile Comunicazione – quasi un italiano su tre ha un gatto. Questa festa ci è sembrata quindi l’occasione giusta per mettere a disposizione di tutti uno strumento di informazione gratuita per aiutare gli amanti dei gatti a prendersi cura loro al meglio, con ancora più cognizione di causa. Bisogna infatti ricordare che, come tutti gli animali, anche i gatti hanno delle esigenze etologiche specifiche che vanno rispettate: dal cibo ed acqua forniti in quantità adeguate, dagli arricchimenti di arredo che gli consentono movimento e il gioco, senza dimenticare l’indispensabile relazione con le persone ma anche con i loro simili. L’Enpa porta avanti campagne di informazione e sterilizzazioni sul territorio tutto l’anno prendendosi cura di decine di migliaia di gatti ogni anno. ‘Ho adottato un gatto’ è uno strumento in più che abbiamo voluto mettere a disposizione delle famiglie per promuovere adozioni sempre più consapevoli”.