Meteo weekend: ci attendono sole e temperature miti

Un fine settimana all’insegna del sole e delle temperature gradevoli, quello che ci attende nelle prossime ore. Secondo le previsioni meteo in Lombardia il cielo si andrà via via aprendo nelle prossime ore lasciando spazio al bel tempo e al clima gradevole, soprattutto nelle ore centrali della giornata.

Attenzione però perché nelle ore mattutine invece si potrebbero creare banchi di nebbia, soprattutto su bassa e media pianura. Se vi ritrovate a viaggiare in auto rallentate la velocità.

Ecco nel dettaglio il tempo per i prossimi giorni

Venerdì: cieli nuvolosi o parzialmente nuvolosi fino alla tarda mattinata. Da metà giornata nuvolosità in rapido diradamento. In serata sereno. Le temperature massime si aggireranno intorno ai 23 gradi.

Sabato: al mattino nebbie o foschie su bassa e parte della media pianura, altrove sereno o poco nuvoloso. Nebbia in diradamento durante il corso della mattinata. Nel pomeriggio soleggiato quasi ovunque. Temperature minime comprese tra 9 e 12 gradi. Massime tra i 23 e i 24 gradi.

Domenica: al mattino presto ancora nebbie e foschie. Tra la tarda mattina e primo pomeriggio il cielo si aprirà e il tempo sarà soleggiato. Solo per poco perchè già dal tardo pomeriggio sono in arrivo nubi a partire da ovest, in estensione a tutta la Regione dal tardo pomeriggio/sera. Temperature minime sempre comprese tra 9 e 12 gradi. Massime sui 23.