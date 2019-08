In questo inizio settimana, come delinea l’analisi del nostro esperto meteo di fiducia Christian Brambilla, un’alta pressione garantirà tempo stabile e per lo più soleggiato sulla media/alta pianura. Sui monti e parzialmente sull’alta pianura, nelle fasce tardo pomeridiane/serali, possibili rovesci o temporali.

Caldo ma non troppo, temperature sui 31/32 gradi, leggermente sopra media.

Meteo Lombardia nel dettaglio

Lunedì 5 agosto 2019: poco nuvoloso o soleggiato su pianura per tutto il giorno. Nel pomeriggio qualche temporale su alta Valtellina, nel tardo pomeriggio anche su su Valcamonica, Orobie, alto Garda, alto Lecchese.

Martedì 6 agosto 2019: soleggiato o poco nuvoloso su media/bassa pianura per tutto il giorno. Sui monti nel pomeriggio arrivo di temporali e locali grandinate anche dapprima su Alpi e Prealpi, poi nel tardo pomeriggio/sera anche su zone pedemontane e alta pianura.

Mercoledì 7 agosto 2019: soleggiato in pianura, pomeriggio qualche nuvola in più sui monti con rovesci a macchia di leopardo. In serata più asciutto.