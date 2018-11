Giornata magica a Olgiate Molgora grazie ai Mercatini di Natale che per tutta la giornata hanno animato viale Sommi Picenardi. Tante le famiglie che si sono recate ai banchetti per far visita a hobbisti e associazioni del territorio.

Mercatini di Natale a Olgiate Molgora

Dalle 10 di questa mattina viale Sommi Picenardi ha iniziato a “popolarsi” di persone alla ricerca di idee regalo. Molti gli hobbisti ma anche i volontari delle varie associazioni del territorio, che hanno sfidato il freddo pungente per sensibilizzare la popolazione su varie tematiche. Il viale si è poi trasformato in un piccolo villaggio di Babbo Natale, dove i bambini hanno potuto imbucare le loro letterine piene di desideri. Nel pomeriggio si è poi svolto l’open day della biblioteca. Per tutta la giornata è rimasto attivo il servizio di ristorazione a cura dei volontari del paese.