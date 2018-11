Come in vita si è preso cura dei meratesi, così ha fatto nella morte, lasciando in eredità alla parrocchia di Sant’Ambrogio una grossa somma di denaro. Un gesto generoso, quello compiuto dal dottor Francesco Sindoni, conosciutissimo e stimato medico di famiglia scomparso nel novembre del 2017 all’età di 89 anni. Ingente la somma donata dal medico, si parla di 500mila euro.

Medico lascia mezzo milione di euro in eredità alla parrocchia

«E’ con doverosa e profonda gratitudine che la parrocchia esprime alla famiglia Sindoni e in particolare al professor Elio (il fratello fisico, ndr) sentimenti di grande riconoscenza per la grande generosità e il nobile gesto, assicurando il suffragio della preghiera». Con il generoso lascito infatti è stato estinto il debito residuo contratto per la ristrutturazione della Canonica e sono stati finanziati i lavori di adeguamento e messa a norma del Cinema.

E la chiesa non è l’unica beneficiaria…

La parrocchia non pare tuttavia ad essere stata la sola ad aver beneficiato della generosità del medico. I bene informati mormorano infatti che siano numerose le persone «ricordate» dal dottor Sindoni nel suo testamento.

