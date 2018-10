Le classi prime del Liceo Agnesi di Merate hanno visitato il centro storico in occasione del Progetto Accoglienza 2018-19.

Gli studenti del Liceo Agnesi alla scoperta di Merate

Mattinata per le vie del centro per gli studenti delle classi prime del Liceo Agnesi. Sabato scorso, dalle 8 alle 12, i ragazzi hanno visitato i luoghi e i palazzi significativi di Merate come previsto dal Progetto Accoglienza 2018/2019; tema dell’uscita didattica «conoscere per conoscersi». A conclusione del Progetto, che ha visto gli studenti utilizzare vari tipi di linguaggi (musicale, teatrale, sportivo, psicologico, ecc.), per conoscersi meglio si è visitato il centro per esplorare la città che dovrà ospitarli per i prossimi cinque anni. Guide di rilievo sono state il dottor Luca Codara e il professor Lorenzo Proserpio. Ringraziamenti agli assessori Maria Silvia Sesana all’Istruzione e Federica Gargantini alla Cultura.