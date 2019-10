Matrimonio vip nella Brianza meratese. Quest’oggi, giovedì 10 ottobre, gli spettatori più attenti del programma “Vieni da me” di Rai Uno avranno notato che nel video-album di nozze di Vera Santagata, ex professoressa del quiz “L’eredità” e dell’attore Dino Lanaro, si sono intravisti alcuni suggestivi scorci di Villa Calchi, splendida dimora in località Vescogna, a Calco, affacciata sul lago di Sartirana.

Matrimonio vip a Calco

La storia d’amore di Vera Santagata e Dino Lanaro, coronata sulle sponde della riserva lago di Sartirana e raccontata quest’oggi in tv nel salotto di Caterina Balivo, è davvero molto particolare. Lo scorso 18 marzo, infatti, la bellissima “prof” del quiz “L’Eredità” si era presentata proprio nello studio di “Vieni da me”, accompagnata dal conduttore Flavio Insinna e dalle altre splendide colleghe. Lì, però, ad attenderla c’era il fidanzato Dino Lanaro, che davanti alle telecamere le aveva romanticamente chiesto di sposarlo. La coppia vip è quindi convolata a nozze il 27 settembre, con rito civile, a Villa Calchi. E il videoracconto della bellissima giornata è andato in onda proprio quest’oggi.

Vera Santagata, bellezza brianzola

La location probabilmente non è stata scelta casualmente, visto che la “prof” del quiz “L’Eredità” in Brianza ci è nata e cresciuta.

Nata a Desio il 24 luglio 1987, dopo un’infanzia trascorsa a praticare ginnastica ritmica e artistica (è stata anche campionessa italiana di disciplina), ha conosciuto la notorietà nel 2005 con la partecipazione a Miss Italia che le è valsa la conquista della fascia di Miss Cinema. Da lì, nel giro di pochi anni, dopo l’esperienza come coreografa nella Gal di Lissone, le si sono spalancate le porte della tv nel quiz “L’Eredità”.