Le telecamere (e i concorrenti) di Masterchef hanno reso speciale un matrimonio meratese… indiano. I telespettatori più attenti, nella serata di ieri, giovedì 23 gennaio, avranno infatti notato che i protagonisti della prova esterna erano Aroti Bertelli e suo marito Mario Villa, entrambi di Airuno.

Masterchef in salsa… brianzola (e indiana)

Nella dodicesima puntata di Masterchef Italia, trasmessa ieri sera su Sky, i concorrenti sono stati chiamati a una difficile prova esterna il cui tema principale era la cucina indiana. Le due brigate (rossa e blu) si sono sfidate a colpi di piatti speziati e dolci aromatizzati al banchetto delle nozze celebrate con il rito tipico indiano (quelle civili si sono invece tenute a Calolzio, officiate dal sindaco di Airuno Alessandro Milani) di Aroti Bertelli e di Mario Villa. A ottenere i favori degli sposi e dei loro 60 invitati, in riva a un laghetto “a pochi passi da Milano”, è stata infine la squadra rossa.

Una cassoela al curry

Aroti Bertelli ad Airuno è conosciutissima (così come suo marito, airunese di nascita) e la sua è una grande storia di integrazione e di come saper trasformare la sofferenza in gioia e amore. La giovane, che ha anche scritto un libro sulla sua vita, collabora con enti e associazioni e si occupa proprio di diffondere i temi dell’integrazione e dell’identità culturale. Vi riproponiamo integralmente la sua intervista rilasciata al Giornale di Merate: una “chiacchierata” nella quale Aroti si è definita una cassoela… al curry, ironizzando sulle proprie origini che si sono fuse magicamente con la Brianza, che oggi è la sua casa.