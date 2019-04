All’istituto Don Pointinger di La Valletta Brianza ha preso piede da giorni il progetto “Manutenzione del Territorio”, in collaborazione con la Protezione Civile. Sabato 30 aprile la classe 1^A della scuola si è unita all’associazione in diverse attività.

L’istituto Don Pointinger rinnova l’adesione al progetto

Nella mattinata del 30 aprile si è svolto un altro appuntamento dell’iniziativa “Manutenzione del Territorio”, promossa dall’istituto Don Pointinger per il secondo anno consecutivo. Il progetto interessa la classi prime e viene realizzato in collaborazione con la Protezione Civile del paese. Nella giornata di sabato scorso gli studenti della sezione A hanno svolto diverse attività sotto l’attenta supervisione dei volontari del sodalizio, inerenti alla riparazione di installazioni danneggiate dal maltempo autunnale. I ragazzi, coordinati dai volontari, si sono infatti occupati dell’edificazione di tre ponticelli in legno, della rimozione di sterpi e terriccio dal serbatoio e dal casello delle sorgenti e infine della ricostruzione di alcuni gradini danneggiati. Le attività si sono protratte per tutta la durata della mattinata, fino alle 11, quando è stato effettuato un momento di intervallo collettivo. La parte operativa si è poi conclusa con la visita alle sorgenti alte, raggiunte attraverso il sentiero tracciato l’anno scorso.

La reazione dei ragazzi all’iniziativa

Prima del rientro a scuola, il coordinatore della Protezione Civile Manuel Biffi ha invitato i partecipanti ad esprimere la propria valutazione sulle attività svolte, chiedendo cosa avessero imparato e come avessero vissuto l’esperienza. Le risposte ottenute hanno manifestato entusiasmo, apprezzamento, piacere, interesse e divertimento, che sono stati solo alcuni degli aspetti dell’iniziativa sottolineati dai ragazzi. La stessa Daniela Colombo, l’insegnante accompagnatrice, oltre a partecipare direttamente alle operazioni, ha rilevato l’impegno e la determinazione con cui i ragazzi hanno operato nelle diverse fasi. Oggi, sabato 6 aprile, la classe 1°C ha proseguito nella riparazione della parte restante del sentiero di accesso alla “sorgente alta”, in territorio di Santa Maria Hoè.

Gli alunni della 1^A al lavoro con i volontari della Protezione Civile