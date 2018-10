Maltempo: gravi danni per gli agricoltori. Serre e vivai distrutti, ma anche un allevamento di polli nel Meratese dove il vento ha divelto i finestroni, e dove solo il pronto intervento degli imprenditori agricoli ha salvato gli animali dall’annegamento.

E’ un bollettino che si aggrava di ora in ora quello dei danni subiti dall’agricoltura lariana dopo il nubifragio di ieri pomeriggio(LEGGI QUI IL REPORTAGE CON TUTTE LE FOTO E I VIDEO DELLA GIORNATA DI IERI ) con vento e bombe d’acqua che si sono susseguite fin dalle prime ore del mattino. Il Basso Lecchese è il territorio più colpito, ma non sono mancati danni ingenti anche nell’Alto Lago e nel Comasco.

Coldiretti

“I nostri tecnici stanno verificando la tenuta delle strutture anche nelle aziende orticole e florovivaistiche” commenta il vicepresidente di Coldiretti Como Lecco Roberto Magni, floricoltore. E il presidente della federazione interprovinciale Fortunato Trezzi aggiunge: “Guardiamo con attenzione e apprensione l’evolversi della situazione: la pioggia era attesa dopo un secco mese di ottobre, ma il rischio è che i terreni induriti non riescano a reggere l’onda d’urto di una grande quantità di acqua concentrata in poco tempo. Il pericolo è quello di campi allagati e problemi per la crescita delle piante di frumento e degli altri cereali autunnali.

