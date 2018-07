Festa della Madonna del Sasso a Colle Brianza. Tutto pronto per la celebrazione tradizionale che comincerà domani, sabato 30 giugno, e si protrarrà per una settimana fino a sabato 7 luglio.

Madonna del Sasso ecco il programma

Ogni giorno sarà in programma una Messa, a partire da quella delle ore 20 di domani al Santuario Madonna del Sasso, a cui seguirà una processione fino alla chiesa di Cagliano. Contestualmente sarà dunque sospesa la messa di Giovenzana. Per domenica 1 luglio è prevista invece l’apertura della chiesa per la preghiera individuale. Lunedì 2, martedì 3 e mercoledì 4 luglio la Santa Messa sarà celebrata a Cagliano alle ore 20.30. Mercoledì 4 sarà inoltre seguita dal trasferimento in auto fino a Giovenzana per una processione dal “Piazzale Bellavista” alla chiesa di Giovenzana, nella quale verranno celebrate le Sante Messe di giovedì 5 e venerdì 6 luglio, sempre alle ore 20.30.

Tradizionale fiaccolata fino al Santuario

Infine, sabato 7 luglio, altra messa ancora a Giovenzana, ma questa volta alle ore 20 e a seguire, in chiusura, è in programma la tradizionale fiaccolata fino al Santuario, che, come da tradizione, non può mancare al termine della settimana in cui si svolge la festa della comunità della Madonna del Sasso.