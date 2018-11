Coppie scoppiate, persone che non hanno ancora trovato l’anima gemella, giovani e meno giovani alla ricerca di un compagna o un compagno con cui trascorrere il resto della vita… o anche solo qualche giorno in affettuosa allegria. Un istrionico brianzolo ha pensato proprio a loro organizzando un week end solo per single!

Week end solo per single

Stiamo parlando dell’’ultima trovata di Ilario Maggioni, vulcanico fondatore e titolare di Allison Travel, agenzia con sede a Merate e Cornate d’Adda. Un’idea davvero curiosa. Un fine settimana – sabato 16 e domenica 17 febbraio, manco a dirlo proprio nella settimana di San Valentino – alla scoperta di alcune perle del Veneto, tra Cittadella, Castelfranco Veneto, Bassano del Grappa e Marostica. Quota di partecipazione di 265 euro (più 15 euro per gestione pratica), pochissime regole: 25 uomini, 25 donne, rigorosamente single. “Non ci interessa l’età, anzi, se dovesse iscriversi anche qualche giovane sarei felicissimo – ha affermato Maggioni – Si può essere “scapoli”, separati, divorziati, vedovi… purché single. Sarà un po’ come il programma Uomini e Donne”.

Il giorno degli innamorati sempre più “amato” dai cuori solitari

Una idea davvero geniale visto che secondo una recente ricerca San Valentino, il giorno degli innamorati, non è più una ricorrenza celebrata solo dalle coppie. Sembra infatti che a festeggiare di più attualmente siano i single. Secondo una recente ricerca le coppie sembrano non fare più caso a questa festa: i regali diminuiscono e la tendenza è quella di trascorrere la serata a casa piuttosto che uscire per una cenetta romantica con la persona amata. I single invece “si scatenano” alla ricerca di qualcuno con cui condividere il momento speciale…. e quindi perchè non farlo in vacanza?

Tutti i particolari sul Giornale di Merate in edicola da oggi, martedì 27 novembre. Da pc clicca qui per la versione sfogliabile, mentre sul tuo cellulare cerca e scarica la app “Giornale di Merate” dallo store.