Ottima prestazione per l’Osgb Merate Calcio all’ottavo Trofeo Valle d’Aosta che quest’anno ha debuttato con la nuova denominazione di McLion Trophy.

L’Osgb Merate trionfa in Valle d’Aosta

Un bilancio molto positivo per l’Osgb Merate Calcio in trasferta dal 13 al 16 giugno in Valle d’Aosta. La società sportiva cittadina ha preso parte al prestigioso McLion Trophy, grande manifestazione di calcio giovanile che quest’anno ha visto scendere in campo 285 squadre di 6 nazioni diverse per un totale di 3500 piccoli calciatori.

Oggi le finali a Gressan

Partiti in 150, tra atleti, allenatori e accompagnatori, i meratesi hanno difeso i colori della società conquistando ottimi piazzamenti. Sotto un cielo terso e circondati da uno spettacolare scenario naturalistico, i calciatori meratesi si sono aggiudicati nelle finali disputate oggi a Gressan (AO) il primo posto nella categoria Primi calci 2010, il secondo posto nella categoria Primi calci 2011, e il quarto posto nei Pulcini 2009.