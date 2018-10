La Regione ha stanziato 700 mila euro complessivi, grazie ad una Legge voluta dalla Lega la scorsa Legislatura, che servirà per sostenere le attività dei Vigili del Fuoco Volontari lombardi. Di queste risorse, 43 mila euro sono stati destinati dalla Giunta Regionale ai distaccamenti situati sul territorio della provincia di Lecco ovvero Bellano (15.000 euro), Merate (13.000 euro) e Valmadrera (15.000 euro).

Formenti: “Un’azione concreta per i volontari che rischiano la vita”

“Un’azione concreta per sostenere i tanti volontari che con passione e senso civico rendono possibili interventi rapidi ed efficaci anche in zone difficili, come quelle montuose – ha detto il consigliere regionale della Lega Antonello Formenti – Si tratta di un ottimo risultato, ottenuto con la legge regionale per la valorizzazione dei Vigili del Fuoco Volontari. Queste risorse saranno utilizzate per potenziare le attività e per l’acquisto delle dotazioni tecnico-strumentali dei distaccamenti, come radio portatili, motopompe, termo camere e altri mezzi”.

“Anche con questo provvedimento la Regione Lombardia si dimostra attenta alle esigenze del territorio, fornendo un sostegno indispensabile – conclude l’esponente della Lega – a coloro che volontariamente rischiano la vita per difendere la propria comunità”.