L’Inter ha vinto il derby: il sindaco nerazzurro sarà stato di parola? Esattamente una settimana fa, alla vigilia del derby della Madonnina di domenica scorsa, il sindaco di Santa Maria Hoè Efrem Brambilla ha fatto una scommessa sulla vittoria della sua Inter. Nella nostra intervista doppia aveva promesso che se i nerazzurri avessero battuto il Milan, si sarebbe accorciato barba e capelli.

Un video come prova della promessa mantenuta

Purtroppo o per fortuna per lui, la stracittadina l’ha vinta proprio la sua squadra del cuore. Tre a due il risultato in favore della compagine allenata da Luciano Spalletti in casa del “Diavolo” guidato da Gennaro Gattuso. Perciò, visto l’esito del derby, il primo cittadino era atteso al varco…avrà tenuto fede al suo voto? La risposta è sì: promessa mantenuta, come certifica questo video che abbiamo girato dal suo barbiere di fiducia.