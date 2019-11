Venerdì 15 novembre, Unione Confcommercio Milano (in Corso Venezia, 47) ospiterà un’intera giornata di riflessione sul ruolo dei libri e il futuro dei librai e delle librerie nell’era della disintermediazione, dei social network e delle dot-com. “Dalle migrazioni dei popoli alle migrazioni delle idee: libri e librai, mediatori culturali” è il titolo dell’appuntamento culturale organizzato dal “Cortile dei Gentili”, dipartimento del Pontificio Consiglio della Cultura per il dialogo tra credenti e non credenti, in collaborazione con ALI Confcommercio – Associazione dei Librai Italiani e UELCI – Unione editori e librai cattolici italiani.

L’iniziativa si compone di due momenti: un workshop tecnico per professionisti e addetti ai lavori durante la giornata e, dalle 17.30, una riflessione pubblica con protagonisti d’eccezione che verrà aperta da un saluto di benvenuto del Presidente di Confcommercio-Imprese per l’Italia Carlo Sangalli. Il Cardinale Gianfranco Ravasi, Presidente del Pontificio Consiglio della Cultura, dialogherà per la prima volta con il giornalista e scrittore Massimo Gramellini, l’autore e magistrato Gianrico Carofiglio e la book blogger e influencer Francesca Crescentini, nota sul web come @tegamini.

«Questo evento nasce con l’obiettivo di ripercorrere la genesi e la storia del libro, per riaffermare l’importanza della professione del libraio e delle stesse librerie, poli culturali, custodi del sapere laico e cattolico, luoghi di incontro e aggregazione.» spiega il Card. Gianfranco Ravasi, alto prelato originario di Osnago e cittadino onorario di Merate. «In un’era segnata da una profonda crisi culturale e da una disinformazione e distrazione di massa, sono convinto che questa riflessione sia quanto mai urgente e necessaria, e che debba coinvolgere tutti noi, lettori, autori, editori, laici e cattolici.»

«Sono stato per diciotto anni Prefetto della Biblioteca Ambrosiana, tra le prime biblioteche pubbliche, custode di un patrimonio culturale senza tempo, – prosegue il Presidente del Pontificio Consiglio della Cultura – perciò tornare a Milano per parlare dei libri, dei librai e del loro futuro ha per me un grande significato. E sono lieto di poterlo fare proprio nell’ambito della manifestazione Bookcity, che con il “Cortile dei Gentili” condivide i valori del dialogo, dell’ascolto e dell’incontro tra culture e discipline.»

Il Presidente di ALI Paolo Ambrosini

Il workshop tematico, un’inedita occasione di incontro e confronto tra professionisti del settore, esponenti della stampa e delle culture laiche e cattoliche, si terrà sempre in Unione Confcommercio Milano, dalle 9.30 alle 16.30.

«Il commercio dei libri in questi anni è soggetto a forti cambiamenti» afferma il Presidente di ALI Paolo Ambrosini «Da tempo noi librai di Ali Confcommercio, partendo dalla nostra Scuola di formazione, riflettiamo sul futuro del nostro mestiere, convinti che anche in quest’epoca di disintermediazione e del “tutto subito”, il libraio e le librerie abbiano ancora un ruolo da svolgere; sono pertanto grato al Cardinale Ravasi per aver voluto condividere con noi questa giornata di formazione-riflessione, con un confronto tra diverse esperienze professionali, che sono certo ci aiuterà a meglio focalizzare il nostro ruolo. Noi librai, dobbiamo avere la forza di aprirci al confronto e al dialogo per individuare tutti assieme le soluzioni possibili per meglio interpretare il nostro ruolo in un mercato in continua evoluzione.»

Il workshop sarà organizzato in gruppi di lavoro suddivisi in aree tematiche e i lavori di ogni tavolo saranno coordinati e condotti da personalità di spicco con competenze e professionalità specifiche. Al termine dei lavori, le riflessioni e le conclusioni prodotte da ogni gruppo saranno condivise in plenaria, in presenza di S.E. il Card. Gianfranco Ravasi,

Le aree tematiche del workshop (e relativi facilitatori) sono:

Genesi del libro e della professione del libraio nel tempo e nelle culture (moderano Armando Torno , editorialista, saggista e conduttore radiofonico e Flavia Cristiano Direttrice del Cepell);

, editorialista, saggista e conduttore radiofonico e Direttrice del Cepell); Libri e librerie nell’era della disintermediazione (modera Isabella Raggi , Social Media Manager Ubik);

, Social Media Manager Ubik); Marketing del libro: le librerie come nuovi poli culturali (modera Tiziano Vescovi , Professore di Economia e Gestione delle imprese, Università Ca’ Foscari di Venezia);

, Professore di Economia e Gestione delle imprese, Università Ca’ Foscari di Venezia); La professione del libraio: prospettive e sfide future (modera Roberto Cotroneo, scrittore, giornalista, fotografo e docente alla LUISS di Roma).

