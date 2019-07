Tutti pazzi per FaceApp. E’ una vera e propria mania quella che l’applicazione in grado di invecchiare in modo del tutto realistico la fisionomia dei volti sta scatenando in tutto il mondo. Ci siamo divertiti anche noi, giocando con i volti più illustri dei principali paesi del territorio: quelli dei sindaci.

Sindaci invecchiati, li riconoscete?

Il sindaco più social della Brianza – Efrem Brambilla di Santa Maria Hoè – ci ha messo giusto un paio di giorni, da quando la moda di FaceApp è esplosa tra calciatori, attori e star dello spettacolo – a prendere confidenza con questo gioco. E nelle ore scorse, autoproclamandosi “Gandalf il Grigio” (in realtà notare la somiglianza con il personaggio di Tolkien richiede un discreto sforzo di immaginazione…), ha proposto su Facebook una carrellata del suo volto invecchiato artificialmente strappando qualche sorriso ai suoi cittadini.

Come invecchieranno invece gli attuali sindaci di Lecco, Merate e di altri paesi del Lecchese? Ci siamo divertiti, scegliendo volutamente solo gli uomini per questioni di… cavalleria nei confronti del gentil sesso con la fascia tricolore. Ecco una piccola e simpatica galleria: chissà se qualcuno di loro invecchierà davvero così precocemente oppure se reggerà lo stress dell’incarico senza mezza ruga. Ai posteri l’ardua sentenza.

Massimo Panzeri, sindaco di Merate

Angelo Isella, sindaco di Civate

Federico Airoldi, sindaco di Brivio

Antonio Pasquini, sindaco di Casargo

Giovanni Battista Bernocco, sindaco di Olgiate

Virginio Brivio, sindaco di Lecco

Antonio Rusconi, sindaco di Bellano

Filippo Galbiati, sindaco di Casatenovo

Paolo Lanfranchi, sindaco di Dolzago