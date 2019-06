Lega Lomagna ha incontrato la cittadinanza a una settimana dal voto.

Lega Lomagna ringrazia gli elettori

La sezione della Lega lomagnese ha voluto ringraziare gli elettori che alla scorsa tornata elettorale hanno premiato il partito con il 38 per cento. “A Lomagna grande affluenza alle urne. Purtroppo le comunali non sono state proficue, ma ci sono buoni propositi per il futuro e la gente comunque ci sostiene”, il commento soddisfatto del segretario della sezione Massimiliano Galbiati dopo aver incontrato, domenica mattina, i lomagnesi in via Milano.