Continua il weekend di prevenzione al centro commerciale Auchan di Merate.

Prevenzione medica all’Auchan

Da venerdì 16 il centro commerciale Auchan di Merate ha dato il benvenuto a “Il weekend della prevenzione”, evento dedicato alla cultura medica. Al centro tematiche riguardanti l’oftalmologia, la fisioterapia, la psicologia, la nutrizione e molto altro ancora. L’evento, gratuito ed aperto al pubblico, vede la partecipazione di autorevoli realtà mediche del territorio della provincia di Lecco, che svolgeranno check-up di presidio all’interno di appositi box e in postazioni di informative lungo le gallerie del centro commerciale Auchan di Merate. Protagonisti dell’evento: Grand Vision, Centro Itinere, Cab Polidiagnostico Merate, Studio Patat, Croce Rossa Merate, Croce Bianca Merate, Volontaria-mente, associazione Fabio Sassi. Un’area, appositamente dedicata allo sport, sarà curata da Libertas Merate Due, Dance club, Palestra Vita, Movimenti Danza, Shotokan Ryu Merate, che si alterneranno, secondo un palinsesto condiviso, in dimostrazioni ed esibizioni. Oggi presso l’area palco, alcune delle realtà presenti si alterneranno in speech di approfondimento dalle 18.30 alle ore 19.30.