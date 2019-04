Il sindaco di Merate Andrea Massironi si appresta a concludere il suo mandato. Alle elezioni comunali del 26 maggio, infatti, il primo cittadino non si ripresenterà. Durante l’ultimo Consiglio comunale che si è tenuto lunedì 1 aprile ha voluto leggere una lunga e approfondita relazione di fine mandato. La riportiamo integralmente.

La relazione di Andrea Massironi

“Con l’approvazione del Bilancio Consuntivo del 2019 chiudiamo cinque anni di Amministrazione. Sono stati cinque anni caratterizzati da una crisi macro economica, che è esplosa nel 2008, che si è progressivamente acuita e che purtroppo sta attanagliando ancora non solo il nostro Paese ma l’intera Europa. Il perdurare di questa crisi ha modificato il quadro di riferimento delle politiche sociali delle nostre comunità. Uno scenario che ha visto gli Enti Locali aumentare la richiesta di aiuto delle fasce deboli sia nel settore del welfare, sia in quello socio/sanitario. A fronte di queste necessità, in questi cinque anni, gli Enti Locali sono stati lasciati soli. Infatti si sono visti, ridurre prima ed azzerare poi, i trasferimenti Statali. Questa Amministrazione non si è lasciata prendere dallo sconforto ma è messa a disposizione dei cittadini e delle associazione del terzo settore mettendo a disposizione tutte le risorse finanziarie e professionali necessarie per attenuare una situazione che è diventata davvero preoccupante. Voglio sottolineare che il sostegno che abbiamo dato a chi era in difficoltà è stato fatto con grande professionalità ma soprattutto con grande sensibilità al fine di salvaguardare la dignità di chi era nel bisogno. Questo lo si è potuto fare grazie alla preziosa collaborazione della Giunta, dei Consiglieri e dei dipendenti che hanno supportato l’Amministrazione nella rigorosa gestione delle risorse la cui entità si evince dal Bilancio Consuntivo che dobbiamo votare questa sera.

Continuità, miglioramento e innovazione

La nostra azione amministrativa ha seguito le tre linee guida illustrate in campagna elettorale, che elenco in ordine prioritario per raggiungere gli obiettivi prefissati: Continuità, Miglioramento, Innovazione. Abbiamo attuato una politica improntata alla sobrietà, al doveroso contenimento della spesa e al recupero dell’evasione fiscale, pur non rinunciando a costruire una città migliore rispetto a come l’abbiamo trovata, come del resto è stato anche per la precedente Amministrazione. Migliorare la città, rispetto a come ci è stata consegnata, è un obiettivo che dovrebbe perpetuarsi nel tempo per tutte le Amministrazioni che via via si succedono, ma non sempre è stato così. Noi abbiamo raggiunto la quasi totalità degli obiettivi prefissati. Mi limito a ricordare e ribadire i più significativi: abbiamo concretizzato il progetto di ristrutturazione ed ampliamento del Centro Sportivo di Via Matteotti, si è ultimato il nuovo Centro Diurno Disabili, abbiamo ultimato la riqualificazione e l’estensione a diverse vie dell’illuminazione pubblica, lo stesso discorso vale per la Gestione del Calore con il rifacimento degli impianti di riscaldamento in tutti gli edifici pubblici. Si è riqualificato il Collegio Manzoni, ed è in corso di perfezionamento la costruzione della nuova Palestra.