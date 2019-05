Una proposta di matrimonio così non la si riceve ogni giorno. Ha corso al suo fianco per tutto il percorso della maratona di Copenaghen e le ha chiesto la mano.

La proposta di matrimonio alla fine della maratona di Copenhagen

Hanno corso fianco a fianco per tutto il tragitto e appena la sua fidanzata Sonia ha tagliato il traguardo della sua prima maratona, Marco si è inginocchiato davanti a lei. Ha tirato fuori l’anello dalla tasca, le ha dato un bacio e le ha chiesto di sposarlo.

Una storia strappalacrime, di una delle fiabe più belle, quella che vi stiamo per raccontare e che ha per protagonista il vimercatese Marco Aperlo, 42anni e la sua futura sposa Sonia Sala, 36enne di Olgiate Molgora. I due fidanzati già da quattro anni convivono ad Osnago, ma tra meno di dodici mesi convoleranno a nozze

La decisione di Marco

E, come in una fiaba, domenica mattina, appena Sonia ha tagliato il traguardo, Marco si è inginocchiato ai suoi piedi e ha fatto il grande passo. Il tutto sotto lo sguardo del pubblico della capitale danese che seguiva la gara sugli spalti e che ha riservato alla coppia applausi a non finire, facendo diventare Marco e Sonia due vere star.

Tutti i particolari della bellissima storia d’amore sul Giornale di Merate in edicola da martedì 21 maggio. Da pc c’è anche la versione sfogliabile, mentre sul tuo cellulare cerca e scarica la app “Giornale di Merate” dallo store