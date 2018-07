Un interessante filmato sulle bellezze di Imbersago. Dopo la messa in onda sui canali Sky “Viva l’Italia Channel” e “Made in Italy”, il video è ora disponibile per essere visto in streaming. Ed è uno splendido viaggio tra i luoghi più suggestivi di uno dei borghi più belli della Brianza meratese.

Il video sulle bellezze di Imbersago

L’appuntamento televisivo settimanale sui canali sky (“Viva l’Italia Channel” e “Made in Italy“) con le tradizioni, l’arte e la cultura dei piccoli grandi Comuni italiani ha visto Imbersago protagonista: è stato infatti messo in onda a metà luglio il nuovo video sul Comune di Imbersago nell’ambito della serie “Piccola Grande Italia. Raccontiamo il Bel Paese“. Oggi il video è on-line sulle principali piattaforme di diffusione, è facilmente cliccabile dal sito del Comune di Imbersago e può essere visto da chiunque. Ve lo proponiamo qui sotto.