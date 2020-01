Lavori sulla Provinciale: odissea per gli automobilisti, code e traffico in tilt. Mattinata di passione nella Brianza Lecchese a causa degli interventi disposti dall’Amministrazione provinciale di Lecco lungo la Sp 54, in particolare nel tratto tra Missaglia e Montevecchia.

LEGGI ANCHE Decathlon richiama seggiolino portabebè posteriore per biciclette. Rischio lesioni

Lavori sulla Provinciale

La Provincia sta infatti procedendo con le necessarie opere di manutenzione del manto stradale attraverso la risafaltatura di alcuni tratti ammalorati. Per farlo ha posizionato un impianto semaforico provvisorio che regola il traffico a senso unico alternato.

Questo ha provocato un forte rallentamento del traffico e il formarsi di lunghe code, in particolare da Missaglia verso Montevecchia. Decisamente meno intenso il traffico in direzione opposta.