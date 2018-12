Sono in corso in queste ore lavori di asfaltatura sul cavalcavia alla fine della tangenziale a Usmate. Proprio per questo motivo il Traffico diretto a Lecco deviato all’uscita di Carnate stazione. Una situazione che sta creando non pochi disagi alla viabilità verso il Meratese.

Lavori in tangenziale Est

I lavori sono cominciati nei giorni scorsi e hanno interessato entrambe le carreggiate della strada. Lavori fatti durante la mattina e nel primo pomeriggio in giorni molto meno trafficati rispetto al venerdì. Oggi infatti le code di auto dirette verso Lecco si sono incolonnate all’uscita di Usmate centro e Carnate stazione formando un lungo serpentone che è quasi arrivato fino ai tunnel della tangenziale est di Vimercate.

La durata

I lavori sono ancora in corso e dovrebbe continuare ancora almeno per un’ora. Una volta conclusi il cavalcavia verrà riaperto in entrambe le direzioni permettendo il deflusso del traffico del rientro.