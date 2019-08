Non solo sulla ferrovia, mattinata di disagi anche per gli automobilisti lecchesi e brianzoli che si devono dirigere verso Milano. Sono infatti segnalate lunghe code nella zona del Meratese, in direzione sud.

Lavori in corso: lunghe code dal Meratese verso la Tangenziale

Fortunatamente non si tratta di un incidente. Il traffico lungo la strada provinciale 342 dir infatti al momento risulta congestionato a causa di lavori in corso. Secondo le informazioni raccolte si tratterebbe di operazioni di potatura e taglio piante ai lati della strada. Il traffico è particolarmente intenso a partire da Osnago sino all’innesto con la Tangenziale Est.

Per chi dovesse raggiungere la zona del Vimercatese a Osnago è consigliabile svoltare in via Guido rossa imboccando la Sp 136 a Ronco e quindi proseguire lungo la Sp117 per poi raggiungere la Tangenziale.