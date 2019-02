Per lavori di manutenzione della segnaletica verticale in Tangenziale Est, Milano Serravalle comunica la chiusura della carreggiata sud con obbligo di uscita ad Agrate.

Lavori di manutenzione in Tangenziale Est: attenzione alla chiusura stasera

Come riporta il giornaledimonza.it Milano Serravalle comunica le prossime chiusure per lavori che, in questo caso, toccano anche il territorio di Monza e Brianza. Per lavori di manutenzione della segnaletica verticale Dalle ore 22:00 di questa sera, lunedì 11 Febbraio alle ore 06:00 di domani, martedì 12 Febbraio 2019, verrà chiusa al traffico la carreggiata sud (direzione A1-Bologna) con obbligo di uscita allo svincolo S.P.13 Agrate (Km 21+040).

Contestualmente verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in entrata da S.P.13 provenienza Monza per la medesima carreggiata sud. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo rientro in Tangenziale allo svincolo S.P.208 Carugate (Km 17+808).

Lavori anche in Tangenziale Nord

Sempre per lavori, ma questa volta ai dispositivi sicurvia, è prevista la seguente chiusura diurna in Tangenziale Nord:

– Dalle ore 08:00 alle ore 13:00 di Sabato 16 Febbraio 2019, verrà chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Sesto San Giovanni Sud – Via Pisa (Km 1+072) da carreggiata sud (direzione A1-Bologna). Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico allo svincolo MI-Palmanova (Km 10+650).