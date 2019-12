Lavori a ridosso della Provinciale a Merate. Il cantiere è previsto per le ore 10 di domani, mercoledì 11 dicembre. Il traffico potrebbe subire qualche disagio.

Lavori, possibile traffico a Merate

Ad annunciare i lavori è stato il gruppo di maggioranza “Più Prospettiva” attraverso il suo canale Facebook. “Mercoledì 11 dicembre 2019 dalle ore 10.00 alle ore 15.00 traffico difficoltoso zona rotatoria Via Stelvio/Via Statale/Via Cappelletta – in particolare tratta di Via Stelvio, in uscita direzione Lecco, chiuso al transito – per lavori di ripristino manto stradale”. Chi dovesse transitare lungo la Provinciale 342/dir deve mettere quindi in conto possibili rallentamenti e armarsi di pazienza. Oppure scegliere un tracciato alternativo.