L’appuntamento organizzato dall’asilo nido Girotondo è per sabato 24 novembre all’auditorium di Merate, dalle 9 alle 11.30.

L’asilo Girotondo nella settimana della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

L’asilo nido Girotondo di Merate, nella settimana in cui ricorre la Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, organizza un incontro per i genitori. Si terrà sabato 24 novembre dalle 9.30 alle 11.30 all’auditorium comunale di Merate, in piazza degli Eroi, 3. Il tema “Noi genitori abbiamo il diritto di sbagliare?” verrà affrontato con Alessandra Giovannetti, laureata in filosofia estetica ed esperta di creatività e Marta Monciotti, formatrice e psicoterapeuta. Si parlerà dei tanti modi di essere madre e padre, della possibilità di essere gentili e riconoscere le fragilità. La mattinata inizierà alle ore 9 con un caffè di benvenuto e i saluti dell’Amministrazione. Per favorire la partecipazione dei genitori, i bambini frequentanti il nido potranno partecipare a laboratori creativi. In particolare, verranno realizzate proposte di gioco collegate ai diritti naturali di Gianfranco Zavelloni, uomo di scuola e pedagogista. Saranno accolti anche i fratelli e le sorelle. Per informzioni, rivolgersi a nido.merate@sineresi.it o al numero 039.599476.