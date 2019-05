L’Ac Pagnano si è aggiudicata questa sera la vittoria del Campionato provinciale Csi di pallavolo, categoria allieve, battendo per 3 set a zero il Sirone.

Ac Pagnano sul primo gradino del podio

Netta vittoria questa sera per le atlete dell’Ac Pagnano, categoria Allieve, che si sono aggiudicate il primo posto del Campionato provinciale Csi di pallavolo. Nella finalissima, disputata alle 20 nella palestra della frazione, hanno sconfitto il Sirone per 3 set a 0. Al terzo posto si sono classificate le atlete dell’Erreemmevolley, al quarto il Gso Bosisio.

L’Ac Pagnano in vetta alla classifica di quattro gironi

Giustamente orgogliosi dell’importante traguardo raggiunto il primo allenatore della squadra Claudio Fumagalli, il secondo allenatore Aldo Casati e il dirigente Vittorio Cereda. “Grazie a tutte le squadre che hanno partecipato al campionato, a tutte le società, ai genitori, agli allenatori e ai dirigenti per lo spettacolo a cui abbiamo assistito in queste due giornate di finali”, ha dichiarato soddisfatto il padrone di casa, il presidente dell’Ac Pagnano Antonio Ghezzi. Presenti alla cerimonia di premiazione anche l’assessore allo Sport del Comune di Merate Silvia Sesana e il presidente del Csi di Lecco Ennio Airoldi. “Sono state due giornate fantastiche – ha detto Airoldi – una festa dello sport molto bella. Grazie all’Ac Pagnano per l’ospitalità e l’efficiente organizzazione e grazie a tutte le ragazze che di questa festa sono state le protagoniste indiscusse”. La vittoria di questa sera permetterà ora alle atlete dell’Ac Pagnano di accedere alle fasi regionali.