Il nuovo proprietario del salumificio Vismara di Casatenovo è il Gruppo Amadori. I sindacati: “Si apre una nuova era”.

L’acquisto della Vismara siglato questo pomeriggio

Il dado è tratto, il salumificio Vismara di Casatenovo è stato acquistato da Amadori. La notizia circolava già da qualche tempo (così come quella dell’ormai avvenuta cessione, annunciata in esclusiva martedì 29 gennaio dal Giornale di Merate), ma l’ufficialità della firma è giunta soltanto nel pomeriggio di oggi, lunedì. A comunicare la conclusione dell’accordo è stato Franco Cadoppi, commissario nominato dal tribunale di Reggio Emilia, che appena appreso della fumata bianca ha telefonato ai sindacalisti che da tempo si occupano delle vicende riguardo lo stabilimento di Cascina Sant’Anna.

I sindacati: “Si apre una nuova era”.

“Al momento non abbiamo molte notizie ufficiali, ma l’accordo è stato definito”, ha affermato pochi minuti dopo la telefonata con il commissario Massimo Sala della Flai Cgil, parlando anche a nome del collega Enzo Mesagna della Fai Cisl. “Il nome di Amadori era circolato a più riprese, ma fino a quando non c’era niente di nero su bianco non eravamo in grado di dare buone notizie ai lavoratori. Ora si apre una nuova era e nei prossimi giorni capiremo che prospettive ci sono per i dipendenti di Casatenovo”.