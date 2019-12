La storia di mamma Sobrine commuove anche Selvaggia Lucarelli

Un anno fa Sobrine si ammala. Le viene diagnosticata una malattia molto grave. Lotta per guarire e rimanere con le sue due bimbe già così sfortunate ma non ce la fa.

Qualche settimana fa muore.

Le bambine subito dopo la morte della mamma partono per il Marocco per le commemorazioni.

Quando tornano la comunità pensa di organizzare qualcosa in memoria di Sobrine e, soprattutto, per stringersi intorno alle due piccole rimaste orfane.

E qui succede una cosa bella (raccontata solo dal settimanale Giornale di Merate e successivamente da merateonline).

Musulmani e cristiani, adulti e bambini fanno una festa nel centro in cui lavorava Sobrine. Don Lorenzo Radaelli e Mansur Cereda, membro del centro culturale islamico di Carnate, si abbracciano. I bambini preparano dei biscotti seguendo una ricetta di Sobrine, c’è tè marocchino per tutti, c’è una torta.

E alla fine si fanno volare tanti palloncini in cielo.

Roberta, la mamma di uno dei bambini in classe con una delle figlie di Sobrine mi dice: “E’ stata una grande festa in cui ci siamo riuniti tutti come una vera comunità, dove ancora ci si preoccupa gli uni degli altri. Ci sono state lacrime e sorrisi ma soprattutto c’è stata unione. È ora che cominciamo anche noi a far sentire la nostra voce, a dire che non siamo d’accordo con questo razzismo mascherato da “prima gli italiani”, a dire che crediamo in qualcosa di diverso. Lo dobbiamo a noi stessi ma lo dobbiamo anche ai nostri figli”.