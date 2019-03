Taglio del nastro alla scuola dell’infanzia statale per l’arredo donato dal Comitato Viale Verdi di Merate.

Festa alla scuola dell’infanzia di viale Verdi

Una festa in grande stile, con tanto di taglio del nastro, quella in corso di svolgjmento alla scuola dell’infanzia statale in viale Verdi a Merate. Occasione e pretesto della festa, l’inaugurazione dell’arredo donato dal Comitato Viale Verdi alla scuola materna grazie ai proventi ricavati dall’iniziativa degli alberi di Natale promossa dall’Ikea. “L’anno scorso avevamo donato alla scuola dell’infanzia la libreria e i tappeti, quest’anno abbiamo completato la biblioteca con i tavoli e le sedie”, ha spiegato il presidente del Comitato Giuseppe Papaleo.

Consegnati dei doni anche all’asilo nido

“All’asilo nido abbiamo invece regalato una cucina giocattolo in legno, un mobile con i contenitori dei giochi, due tappeti e uno sgabello. L’anno prossimo, sempre con i proventi degli Alberi di Natale dell’Ikea, faremo qualcosa per il Centro diurno disabili”. Presenti alla festa alla scuola materna, oltre ai genitori dei piccoli utenti, anche il dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Merate Dario Crippa con la vicaria Daniela Mentil che ha ringraziato il Comitato per i graditissimi doni. La festa non poteva concludersi con una gustosissima merenda.