L’associazione volontari della Protezione Civile di Imbersago cerca donne e uomini, giovani e pensionati, che abbiamo voglia di impegnare qualche ora del loro tempo libero al volontariato.

Diventare volontario per la Protezione Civile

Le attività sono di previsione e prevenzione di situazioni a rischio, oltre a quelle di intervento (successive ad un adeguato addestramento) in caso di necessità a supporto delle autorità. Non sono richieste particolari competenze, ma disponibilità verso gli altri e volontà ad operare in gruppo. Occasione questa, non solo per fare del bene, ma anche per ricevere gratuitamente addestramento e formazione da un gruppo affiatato con anni di esperienza. Chiunque fosse interessato, contatti telefonicamente 348 7909045 o via email procivil.imbersago@libero.it.