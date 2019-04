E’ ufficialmente aperto al gazebo in via Vittorio Emanuele il tesseramento 2019 per rinnovi e nuovi soci della Pro Loco di Airuno. L’iniziativa si terrà nelle giornate di sabato 6 e 13 aprile.

Pro Loco, i vantaggi di iscriversi

Tesserarsi comporta una serie di vantaggi, tra cui la possibilità di collaborare nelle iniziative, di proporre nuove idee e di partecipare alle assemblee, in cui si discute di diversi argomenti e in particolare di iniziative funzionali a valorizzare il paese. Per diventare soci bisogna fare richiesta al gazebo della Pro Loco allestito in via Vittorio Emanuele ad Airuno, in zona mercato. Lì i responsabili saranno a disposizione per ringraziare chi si presenterà, per fare due chiacchiere con i sostenitori affezionati e con coloro che vogliono aderire alle iniziative.