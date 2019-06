La dea bendata fa tappa nel Lecchese: “beccato” un 5 al SuperEnalotto.

La bella vincita è stata effettuata ieri, giovedì 20 giugno 2019, a Brivio e precisamente al punto vendita Sisal Baby Bar situato in via San Simpliciano, 6. Il fortunato vincitore o la fortunata vincitrice ha realizzato un ricco 5 che è valso la considerevole cifra di 56.351,56 euro. Nell’ultimo concorso il SuperEnalotto inoltre ha assegnato: 340.653 con punti 2 e 15.871 vincite immediate da 25 Euro. Il Jackpot di SuperEnalotto continua a crescere, attestandosi a 173.800.000,00 euro disponibili per il prossimo concorso di domani, sabato 22 giugno .