La buona stella sei tu: a Lecco le stelle di Natale Ail. Il 6, 7 e 8 dicembre tornano le STELLE DI NATALE AILin 4.800 piazze italiane, iniziativaposta sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, giunta alla sua 31° edizione.

A Lecco le stelle di Natale Ail

Anche nel Lecchese Ss rinnova l’importante appuntamento con la solidarietà promosso dall’AIL – Associazione Italiana contro le Leucemie, i linfomi e il mieloma che quest’anno celebra i suoi 50 anni di attività. La manifestazione è realizzata grazie all’impegno di 20.000 di volontari che offriranno una piantina natalizia a chi verserà un contributo minimo associativo di 12 euro.

Le Stelle di Natale sono tutte caratterizzate dal logo AIL-

Dove trovare le le stelle di Natale Ail in città e in provincia di Lecco

Lecco

Via dell’Eremo, 9/11 Hall – Ospedale A. Manzoni

Via Cavour angolo Via Roma

P.zza Capuccini, 6 Chiesa S. Francesco

Provincia

CASATENOVO Via Manzoni Area Giardinetti Pubblici

CERNUSCO LOMBARDONE Via Cav. di Vittorio Veneto, 117 c/o C.C. Esselunga

CERNUSCO LOMBARDONE Via Spluga, 97 c/o Punto Scarpe

CIVATE Piazza Antichi Padri Aspettando il Natale

IMBERSAGO Piazza Garibaldi Adiacente “il Fortunello”

MERATE Largo Mandic c/o Ospedale L, Mandic

MERATE Piazza Prinetti

MERATE Via Bergamo, 19 c/o C.C. Auchan

PADERNO D’ADDA Piazza Vittoria c/o Municipio

VALMADRERA P.zza Mons. Citterio c/o marciapiede lato Farmacia

Sogni di Cioccolato AIL

In occasione dei 50 anni di AIL la storica azienda di cioccolato VENCHI ha realizzato una speciale scatola di cioccolatini assortiti, i Sogni di Cioccolato AIL: una confezione da 220 grammi di dolcezza e genuinità, per aiutare i pazienti a dare un futuro ai propri sogni.

I Sogni di cioccolato AIL saranno distribuiti presso tutte le sedi delle sezioni provinciali AIL e in molte piazze italiane, con un contributo minimo di 15 euro.

I numeri dell’iniziatva

Dal 1989 ad oggi AIL ha distribuito oltre 14 milioni e mezzo di piante e raccolto 163 milioni di euro da destinare alla ricerca e all’assistenza. Grazie ai nostri sostenitori e ai nostri volontari.

Le Stelle di Natale AIL ogni anno colorano di rosso le piazze italiane donando la speranza ai pazienti e alle loro famiglie. L’idea di raccogliere fondi offendo una piantina nasce dalla Sezione di Reggio Calabria nel 1989, quando le sedi AIL erano solo 8 in tutta Italia.

Come vengono investiti i soldi raccolti

È importante però continuare a sostenere l’Associazione perché i fondi raccolti con le Stelle di Natale sono utilizzati per: