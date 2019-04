Grazie al Comune di Molteno, che ha messo a disposizione, sulla base di una convenzione con AREU e ASST Lecco, una strutturanel parco comunale di Villa Rosa, verrà ripresa l’operatività della postazione di soccorso avanzato di primo livello con infermiere a copertura dell’area a sud di Lecco durante la fascia diurna.

La zona sud del Lecchese torna ad essere “presidiata” dall’auto infermieristica

Tale postazione era in precedenza operativa nella sede di Castello Brianza ed era stata trasferita a Taceno, nell’ambito di un’attività di riorganizzazione complessiva. A breve tornerà quindi a presidiare l’area di origine. La flessibilità delle postazioni (che garantisce la maggior copertura possibile del territorio sulla base delle necessità effettive della popolazione) prevede di riposizionare il mezzo di soccorso a Taceno nei mesi di luglio e agosto, in considerazione del maggior afflusso di persone in Valsassina nei mesi estivi e della particolare orografia del territorio. Entro pochi giorni prenderanno il via i lavori di adeguamento della struttura, al termine dei quali la postazione sarà operativa.